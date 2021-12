La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Curling Humain La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

La Plagne Tarentaise Savoie Même pas besoin de balayer… Vous êtes le palet ! Estimez la distance, prenez votre élan, lancez-vous à plat ventre sur une luge gonflable en toute sécurité et tentez de marquer le plus de point pour gagner des cadeaux. Plagne Aime 2000 Front de neige La Plagne Tarentaise

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne Aime 2000 Front de neige Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne Aime 2000 Front de neige La Plagne Tarentaise