Visite Architecturale du Centre d’art et de Rencontres Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00 CURIOX Centre d’Art et de Rencontres Entrée libre

Visite architecturale avec l’équipe de médiation du Centre d’art et de rencontres CURIOX.

L’architecture du XX° siècle

Des visites sont initiées dans la journée de samedi pour découvrir le patrimoine architecturale de l’ancienne église des fontaines réhabilités en centre d’art.

Une découverte de l’histoire de ce bâtiment, de sa construction et de sa réhabilitation sous forme de visite guidée et d’échanges.

A 11h et à 15h le samedi 16 septembre 2023.

En acquérant l'ancienne église des Fontaines, la Ville a sauvé un élément important du patrimoine, témoin de l'histoire économique et sociale uginoise.

En réhabilitant le bâtiment en vue de lui donner une vocation culturelle axée sur les arts contemporains, la Ville organise le dialogue entre Patrimoine et Création. Le patrimoine d’aujourd’hui est la création d’hier ; la création d’aujourd’hui sera le patrimoine de demain.

Suite à la restauration de l’ancienne église des Fontaines, patrimoine architectural du XXe siècle, CURIOX Centre d’Art et de Rencontres accueille des expositions temporaires et des résidences d’artistes. Autour des temps forts d’expositions, il propose différents événements en lien avec sa programmation : conférences, rencontres avec les artistes en résidence, médiations scolaires et groupes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

photographie : Marie Bondy