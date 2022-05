Curiosités et Énigmes Botaniques Montérolier, 18 juin 2022, Montérolier.

Curiosités et Énigmes Botaniques Montérolier

2022-06-18 – 2022-06-18

Montérolier Seine-Maritime Montérolier

Visite guidée sur le thème “Des choses les plus surprenantes dans le monde végétal aux grandes énigmes résolues ou non. Surprises et étonnements”. Visite et échanges.

lejardindumesnil@gmail.com +33 6 77 35 83 62 https://jardin-du-mesnil.com/index.php/fr/

Montérolier

