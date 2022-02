Curiosités de petites bêtes Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Curiosités de petites bêtes Châteauneuf-sur-Isère, 16 février 2022, Châteauneuf-sur-Isère. Curiosités de petites bêtes Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère

2022-02-16 14:30:00 – 2022-02-16 16:30:00 Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère EUR 22 22 Venez découvrir le monde des petites bêtes et leurs rôles notre belle nature. Réalisez et repartez avec un mini cabinet de curiosités, et vos larves de coccinelles! info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 94 Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere/

Curiosités de petites bêtes Châteauneuf-sur-Isère 2022-02-16 was last modified: by Curiosités de petites bêtes Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 16 février 2022 Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Drôme