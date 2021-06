Cravant-les-Côteaux OASIS CRAVANTAISE Cravant-les-Côteaux, Indre-et-Loire Curiosités Culinaires OASIS CRAVANTAISE Cravant-les-Côteaux Catégories d’évènement: Cravant-les-Côteaux

L’Oasis Cravantaise vous propose de venir découvrir ses… … CURIOSITÉS CULINAIRES ! Rendez-nous pour un apéritif et un repas autour des plantes comestibles. Naturel et Sauvage ! Dimanche 11 Juillet, 12h30. Vendredi 23 Juillet, 18h30. Jeudi 5 Août, 18h30. Vendredi 13 Août, 18h30. Jeudi 19 Août, 18h30. Sur réservation: 20€ adulte, 10€ enfant, avec apéritif et un verre au choix. Pour tout renseignement, contactez-nous: [oasiscravantaise@gmail.com](mailto:oasiscravantaise@gmail.com) 06.62.86.09.56

Venez partager un repas et découvrir la richesse des plantes qui nous entourent… OASIS CRAVANTAISE 3 Val de Narçay 37500 Cravant-les-coteaux Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

