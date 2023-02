Curiosité, surprise et suspens, par Philippe Sizaire Age d’Or de France, 11 février 2023, Paris.

Du samedi 11 février 2023 au lundi 13 février 2023 :

lundi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

. payant

Formation: 300€ inscription individuelle/ 600€ prise en charge employeur/ 240€ réduit

Adhésion: 54€

Un travail sur la curiosité, la surprise et le suspense permettant de mieux percevoir ce qui est en jeu quand nous contons entre laisser faire, et savoir-faire.

Le formateur Philippe Sizaire, aime accompagner chacun.e vers un lieu juste de sa parole. A travers une pédagogie, à base d’exercice, centrée sur la personnalité de chacun.e, et visant à trouver de nouveaux chemins de liberté dans l’expression orale, corporelle, et le travail des histoires.

Travailler sur :

– la curiosité (celle que l’on éveille chez les autres, et celle que l’on entretient vis à vis de sa propre histoire),

– la surprise (celles que l’on ménage à l’auditoire, et celle qui tient à l’éternelle nouveauté du conte)

– et le suspense (la tension narrative que nous créons et nourrissons avec art)

permettra de mieux percevoir ce qui est en jeu quand nous contons entre entre laisser faire, et savoir-faire.

Publics concernés : Toute personne ayant déjà eu une pratique publique (fut-elle épisodique) du conte.

Le déroulé : A partir d’exercices (tantôt en petits groupes, tantôt en collectif) l’idée sera de mieux percevoir ce qui est en jeu, et à quel moment, quand on raconte. En apprenant à distinguer les ressorts narratifs que nous mettons en œuvre (« curiosité », « surprise », « suspense »), et en explorant de nouvelles façons d’en user, nous concilierons des « injonctions » qui pouvaient sembler contradictoires : comment mentir, tirer les ficelles du récit (donc : user d’art et d’artifices) en étant vrai ? Comment répéter sans refaire à l’identique ? Comment savoir « ce qu’il en est » de son histoire mais continuer de la raconter depuis la zone de non-savoir ? Comment maîtriser sa proposition et laisser faire ce qui advient ?

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Contact : https://bit.ly/3XXfd6s 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3XXfd6s

.