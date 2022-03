CurioCités : Espace nomade pour les curieux Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

CurioCités : Espace nomade pour les curieux Vicq-sur-Mer, 11 août 2022, Vicq-sur-Mer. CurioCités : Espace nomade pour les curieux Vicq-sur-Mer

2022-08-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-12 18:00:00 18:00:00

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer Partez en famille à la découverte de notre patrimoine, en créant et en vous amusant. Activités dirigées et gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire sur un créneau au choix : 15h, 16h ou 17h pour une durée d’une heure, 8 places à chaque créneau. Les parents restent sur le stand. Partez en famille à la découverte de notre patrimoine, en créant et en vous amusant. Activités dirigées et gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire sur un créneau au choix : 15h, 16h ou 17h pour une durée d’une heure, 8… +33 2 33 54 56 18 Partez en famille à la découverte de notre patrimoine, en créant et en vous amusant. Activités dirigées et gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire sur un créneau au choix : 15h, 16h ou 17h pour une durée d’une heure, 8 places à chaque créneau. Les parents restent sur le stand. Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Ville Vicq-sur-Mer lieuville Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

CurioCités : Espace nomade pour les curieux Vicq-sur-Mer 2022-08-11 was last modified: by CurioCités : Espace nomade pour les curieux Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 11 août 2022 manche Vicq-sur-Mer

Vicq-sur-Mer Manche