Du vendredi 22 avril au samedi 18 juin 2022, le Curieux printemps distille sur Rouen et son agglomération des spectacles de danse, de théâtre, de musique, de marionnettes. Plus qu’une simple programmation, il mise sur l’originalité des compagnies locales. Plus d’une centaine de représentations sur quasiment deux mois proposées dans une multitude de lieux très différents… Rouen et son agglomération valorisent la culture sous toutes ses formes. Cette année encore, le public découvrira des artistes du cru et des compagnies locales qui auront l’occasion, grâce à cet événement, de se produire pour la première fois devant du public. Pièces de théâtre, concerts, spectacles de danse et de marionnettes, égaieront les soirées rouennaises. Quelques temps forts sont à noter. ### Danse Afin de célébrer la journée internationale de la danse le 29 avril, Curieux Printemps a choisi de valoriser différentes créations. Hip hop à partir de 5 ans à la salle Louis-Jouvet le 27 avril, déambulation avec le public, casque sur les oreilles, de la gare à la place de la Pucelle le 29 avril, projet participatif Pavillon, au centre André-Malraux ou encore pièce chorégraphique portant sur le confinement… Les spectacles sont extrêmement variés, montrant selon les salles et les compagnies le foisonnement de la scène locale. ### Jeune public Curieux printemps est, comme son nom l’indique, l’occasion d’aiguiser la curiosité des plus jeunes. C’est dans cette optique qu’un intérêt tout particulier a été porté aux familles. La programmation s’enrichit de spectacles à voir dès l’âge de 3 ans. Avec les petites formes dans les bibliothèques à l’image de « How to get to the moon » proposé en anglais dans celle de Saint-Sever ou encore de la compagnie Sac de nœud qui fait prendre vie à des papiers froissés, l’imaginaire est au rendez-vous. Sans oublier les spectacles de marionnettes que l’on peut apprécier à tout âge. ### Jazz Comme dit le proverbe, en mai, on fait ce qu’il nous plaît. Et en matière d’improvisation, les musiciens en connaissent un rayon. Pour le plus grand plaisir des mélomanes et des amateurs qui retrouveront, 8 rue du jazz, le 21 mai ainsi que d’autres concerts programmés, par exemple, à la Maison de l’Université. D’autres rendez-vous autour de la poésie, de la littérature sous forme de lectures, de contes portugais sont également à retrouver dans les différents lieux culturels.

