2022-04-13 – 2022-04-13

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 2.5 2.5 EUR Curieux d’images animées c’est chaque année l’occasion pour les enfants de 5 à 10 ans de rire, s’émouvoir et découvrir des courts-métrages originaux dans les cinémas de Mauges-sur-Loire. > Chemin d’eau pour un poisson – Mercedes Mario : 8′

> Kiki la Plume – Nicolas Bianco Levrin et Julie Rembauville : 5,47′

> Gonflé – Louis Changeur : 6′

> Le vent dans les roseaux – Nicolas Liguori : 26′

> Ma forêt – Sébastien Pins : 6,56′ Nouveautés 2022 : Le 13 avril de 11h30 à 12h30 : un goûter est proposé par Emilie Viau animatrice famille du centre social Val’Mauges après la séance au cinéma de Saint-Florent-le-Vieil.

Le 20 avril de 11h à 12h30 : viens t’initier à la technique du stop motion et réaliser ainsi de petits films en animant des figurines, des jouets ou des objets image par image au cinéma de Montjean-sur-Loire après la séance.

