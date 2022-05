Curieux de nature – Promenade itinérante Journée Mondiale des Océans

Promenade itinérante Journée Mondiale des Océans Saint-Cast-le-Guildo : Une invitation à la découverte du paysage du littoral, sensibilisation sur la plage de la laisse de mer. Animation Atlas Biodiversité Intercommunale par Benoît Le Foulgoc de l'association Escale Bretagne Réservation obligatoire – places limitées +33 7 82 44 98 78

