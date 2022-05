Curieux de nature – Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Curieux de nature – Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel, 7 juin 2022, Fréhel. Curieux de nature – Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel

2022-06-07 – 2022-06-07

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel : Découverte des travaux d’arrasement de la retenue du barrage, et de la remise en état naturel de la zone humide. Animée par Antoine Le Duc et Simon Maignan, techniciens bassin versant Sans inscription +33 7 62 78 96 92 Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel : Découverte des travaux d’arrasement de la retenue du barrage, et de la remise en état naturel de la zone humide. Animée par Antoine Le Duc et Simon Maignan, techniciens bassin versant Sans inscription Fréhel

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Ville Fréhel lieuville Fréhel Departement Côtes d’Armor

Fréhel Fréhel Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel/

Curieux de nature – Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel 2022-06-07 was last modified: by Curieux de nature – Promenade itinérante Découverte de l’ancienne retenue du barrage de Saint Sébastien Fréhel Fréhel 7 juin 2022 Côtes-d’Armor Fréhel

Fréhel Côtes d’Armor