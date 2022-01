Curieux de nature Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Curieux de nature Lanvallay, 11 août 2022, Lanvallay. Curieux de nature Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay

2022-08-11 10:00:00 – 2022-08-11 12:30:00 Rue du Quai Talard Maison de la Rance

Lanvallay Côtes d’Armor Participez le temps d’un après-midi à l’Atlas Biodiversité. Apprenez à reconnaître insectes, oiseaux, reptiles et autres plantes sauvages de nos campagnes. Sortie idéale en famille ! Lieu de rendez-vous donnés au moment de l’inscription.

Réservation obligatoire Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité pour la visite d’une des Maisons Nature. Participez le temps d’un après-midi à l’Atlas Biodiversité. Apprenez à reconnaître insectes, oiseaux, reptiles et autres plantes sauvages de nos campagnes. Sortie idéale en famille ! Lieu de rendez-vous donnés au moment de l’inscription.

Rue du Quai Talard Maison de la Rance Lanvallay

