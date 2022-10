Curieux de nature – La visite-atelier Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sane-et-Loire 7 7 EUR À votre avis, quels êtres vivants peut-on voir au Grand Site de Solutré ? Sont-ils des végétaux, des animaux, des mammifères, des reptiles, des insectes, ou bien des oiseaux ? Tel un biologiste, muni de votre loupe et de votre crayon, vous découvrirez l’histoire derrière le paysage du Grand Site de Solutré ainsi que les espèces qui y vivent. À vos marques, prêts, observez ! Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

