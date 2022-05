Curieux de nature – Distribution de compost et animation Saint-Hélen Saint-Hélen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Hélen

Curieux de nature – Distribution de compost et animation Saint-Hélen, 2 juin 2022, Saint-Hélen. Curieux de nature – Distribution de compost et animation Saint-Hélen

2022-06-02 – 2022-06-02

Distribution de compost et animation Saint-Hélen : Le compost est distribué en vrac, apportez vos contenants (sacs, seaux, remorques…). Conseils en continu sur l'utilisation du compost et le jardin zéro déchet. Tout dépôt de déchets est interdit ce jour-là. Par l'association Vert le Jardin +33 2 96 87 14 14

