Curieux de nature Chalet l’Oule Verte, 5 août 2021-5 août 2021, SAINT JEAN D'ARVES.

Curieux de nature

du jeudi 5 août au lundi 16 août à Chalet l’Oule Verte

Pars à la découverte de la montagne et de ses secrets. **Randonnées :** pour aller observer les marmottes, la beauté des alpages, la magie des paysages envoûtants, des aiguilles d’Arves au col d’Arves… La montagne te laissera un souvenir indescriptible. Découverte de la faune et de la flore de la montagne, baignade, randonnées à partir du centre ou en bivouac à la rencontre des montagnards et de leurs histoires secrètes. **Petits curieux :** pour réaliser et comprendre au travers d’activités scientifiques comme montgolfière, minifusées, boomerang, propulseur, Ofni, hydroglisseur… Fabrique, comprends et expérimente par toi-même ! **Autres activités :** Jeux sportifs et grands jeux, veillées…

952 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet l’Oule Verte La Chal, 73530 SAINT JEAN D’ARVES SAINT JEAN D’ARVES Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T11:00:00