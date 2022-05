Curieux de nature – Balade commentée A la découverte et à l’écoute des chauve-souris Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Curieux de nature – Balade commentée A la découverte et à l’écoute des chauve-souris Dinan, 2 juin 2022, Dinan. Curieux de nature – Balade commentée A la découverte et à l’écoute des chauve-souris Dinan

2022-06-02 – 2022-06-02

Dinan Côtes d’Armor Dinan Balade commentée Dinan : A la découverte et à l’écoute des chauve-souris. Animation Atlas Biodiversité Intercommunale par Laure Pinel de l’association Bretagne Vivante Réservation obligatoire – places limitées +33 6 31 88 25 14 Balade commentée Dinan : A la découverte et à l’écoute des chauve-souris. Animation Atlas Biodiversité Intercommunale par Laure Pinel de l’association Bretagne Vivante Réservation obligatoire – places limitées Dinan

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes d’Armor

Dinan Dinan Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Curieux de nature – Balade commentée A la découverte et à l’écoute des chauve-souris Dinan 2022-06-02 was last modified: by Curieux de nature – Balade commentée A la découverte et à l’écoute des chauve-souris Dinan Dinan 2 juin 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d’Armor