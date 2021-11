Curieux classiques : l’amour en littérature Sambuc éditeur – site internet, 20 janvier 2022, Paris.

Les Nuits de la lecture 2022 se dérouleront dans un contexte important de valorisation de l’écrit, la lecture ayant été déclarée « grande cause nationale » à l’été 2021 . Mettre en valeur de manière didactique la lecture de livre permet, entre autres, de redonner toute sa place à une activité culturelle majeure, constructrice de l’identité à travers la rêverie et le plaisir. Ainsi, les « scènes de lecture » des personnages de romans sont une belle occasion de valoriser, par la fiction, les livres et la littérature, dans son histoire au fil des siècles. Il ne s’agit d’ailleurs pas nécessairement d’opposer la lecture « attentive » et classique à une lecture « éparpillée » et distraite sur Internet : les nouvelles pratiques liées au monde numérique sont complexes, impliquent de nouveaux savoirs et ne peuvent être réduites à une « lecture dégradée ». Mais ces questions sur la littérature et la lecture à travers les livres est sans doute l’un des moyens les plus efficaces de réfléchir à notre rapport actuel à la lecture et aux textes. C’est pourquoi, dans le cadre de la manifestation des Nuits de la lecture, les éditions Sambuc proposeront une série d’articles et de contenus numériques autour d’œuvres littéraires – scènes de romans, personnages, auteurs… – réunies autour du thème de l’amour. Cet événement numérique, baptisé [« Curieux classiques »](https://www.sambuc-editeur.fr/articles/?a=103), poursuit le programme proposé l’an dernier pour les Nuits de la lecture 2021. Des informations plus détaillées seront présentées dans les prochaines semaines sur le site des éditions, à l’adresse : [www.sambuc-editeur.fr](https://www.sambuc-editeur.fr/)

Les éditions Sambuc proposeront, au fil des soirées des Nuits de la lecture, une série d’articles et de contenus autour des classiques de la littérature, à travers les « Curieux classiques ».

