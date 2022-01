Curieux Atelier du Plateau Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Curieux Atelier du Plateau, 26 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 26 janvier 2022

de 20h00 à 21h00

payant

L’altiste Guillaume Roy, toujours prêt à façonner des musiques curieuses pleines d’amitiés et d’improvisations, s’entoure ici du contrebassiste Bruno Chevillon et du pianiste Bruno Ruder, deux magnifiques musiciens de la scène jazz européenne, pour écrire à trois les rythmes du présent. Fort est à parier que ce trio nous dévoilera une musique aussi sophistiquée que fraternelle, élégante et joyeuse, vive comme une envie irrépressible d’inventer l’inconnu. Restons Curieux. avec : Bruno Chevillon, contrebasse, Bruno Ruder, piano, Guillaume Roy, alto Dans le cadre du festival Autour d’un quart Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019 Contact : 01 42 41 28 22 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau Date complète :

2022-01-26T20:00:00+01:00_2022-01-26T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier du Plateau Adresse 5 rue du Plateau Ville Paris lieuville Atelier du Plateau Paris Departement Paris

