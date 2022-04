CURIEUSES RÊVERIES Blagnac, 5 avril 2022, Blagnac.

CURIEUSES RÊVERIES ODYSSUD 4 Avenue du Parc Blagnac

2022-04-05 – 2022-07-02 ODYSSUD 4 Avenue du Parc

Blagnac Haute-Garonne Blagnac

Insectes néo-futuristes, bustes vidéo, photographies tactiles, sinuosités lumineuses, personnages rêvés et rêveurs, les talents de l’Association Le Proyectarium et de Thomas Pénanguer se déploient dans une métamorphose onirique et numérique de notre salle d’exposition.

Avec ses œuvres aux délicats spectacles et ses tableaux aux graphismes infinis, Thomas Pénanguer nous invite à une douce échappée à la fois contemplative et amusante.

Après cette plongée dans un univers fantasmagorique, découvrez Le Cabinet des Curiosités Do It Yourself, de l’Association Le Proyectarium, parcourez cette maison à l’étrange décoration et apprenez à manipuler les invraisemblables créations de cet artiste à la poésie magnétique.

Regardez le monde numérique à la lorgnette de deux créateurs à l’imagination malicieuse et fascinante.

Une exposition présentée par Thomas Pénanguer et Le Proyectarium !

Un voyage dans des univers mécanico poétiques.

Insectes néo-futuristes, bustes vidéo, photographies tactiles, sinuosités lumineuses, personnages rêvés et rêveurs, les talents de l’Association Le Proyectarium et de Thomas Pénanguer se déploient dans une métamorphose onirique et numérique de notre salle d’exposition.

Avec ses œuvres aux délicats spectacles et ses tableaux aux graphismes infinis, Thomas Pénanguer nous invite à une douce échappée à la fois contemplative et amusante.

Après cette plongée dans un univers fantasmagorique, découvrez Le Cabinet des Curiosités Do It Yourself, de l’Association Le Proyectarium, parcourez cette maison à l’étrange décoration et apprenez à manipuler les invraisemblables créations de cet artiste à la poésie magnétique.

Regardez le monde numérique à la lorgnette de deux créateurs à l’imagination malicieuse et fascinante.

ODYSSUD 4 Avenue du Parc Blagnac

dernière mise à jour : 2022-03-31 par