Curieuses Miniatures Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Curieuses Miniatures Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

2021-11-18 – 2022-04-24 Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

3.7 Des miniatures qui en disent long sur la dextérité de leurs auteurs.



Le Musée du Vieil Aix conserve, dans ses collections, bien des objets de petites, voire de très petites dimensions, insolites, étonnants, émouvants, qui touchent aux domaines les plus divers.

Il nous semble opportun de les sortir des réserves, et de présenter côte à côte tous ces objets qui révèlent des moments de vie.



Ainsi les reconstitutions de scènes historiques (avec personnages sophistiqués en porcelaine de Saxe) voisinent avec les santons-puces, crèches et santibelli en terre cuite ; le théâtre miniature, en vogue dans les hôtels particuliers des familles aristocratiques, avec les « beatihos », modestes boîtes vitrées représentant des cellules de carmélites ; le mobilier des maisons de poupées avec celui réalisé par les compagnons ébénistes pour leurs chefs-d’oeuvre de maîtrise ; les maquettes de monuments avec les modèles en réduction de robes et tenues proposées par la couturière à sa clientèle …

A cet inventaire à la Prévert, on se doit d’ajouter le « Modello » de Gaulli exceptionnelle maquette en trois dimensions (du XVIIe siècle) d’un projet non réalisé pour l’atrium du baptistère de St Pierre de Rome.

Nul doute que ce petit patrimoine, confié au musée depuis des générations par les familles saura captiver le public, petits et grands.



Visite commentée deux jeudis par mois à 15h sur réservation.



Dans le cadre de la biennale:

● Visites commentées de l’exposition temporaire le 26 mars à 15h30 et 18h30 et le 27 mars à 15h et 17h

● le musée le samedi 26 14h à 22h et le dimanche 27 mars sera ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le Musée du Vieil Aix conserve, dans ses collections, bien des objets de petites, voire de très petites dimensions, insolites, étonnants, émouvants, qui touchent aux domaines les plus divers.

ripollc@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 89 78 https://aixenprovence.fr/

Des miniatures qui en disent long sur la dextérité de leurs auteurs.



Le Musée du Vieil Aix conserve, dans ses collections, bien des objets de petites, voire de très petites dimensions, insolites, étonnants, émouvants, qui touchent aux domaines les plus divers.

Il nous semble opportun de les sortir des réserves, et de présenter côte à côte tous ces objets qui révèlent des moments de vie.



Ainsi les reconstitutions de scènes historiques (avec personnages sophistiqués en porcelaine de Saxe) voisinent avec les santons-puces, crèches et santibelli en terre cuite ; le théâtre miniature, en vogue dans les hôtels particuliers des familles aristocratiques, avec les « beatihos », modestes boîtes vitrées représentant des cellules de carmélites ; le mobilier des maisons de poupées avec celui réalisé par les compagnons ébénistes pour leurs chefs-d’oeuvre de maîtrise ; les maquettes de monuments avec les modèles en réduction de robes et tenues proposées par la couturière à sa clientèle …

A cet inventaire à la Prévert, on se doit d’ajouter le « Modello » de Gaulli exceptionnelle maquette en trois dimensions (du XVIIe siècle) d’un projet non réalisé pour l’atrium du baptistère de St Pierre de Rome.

Nul doute que ce petit patrimoine, confié au musée depuis des générations par les familles saura captiver le public, petits et grands.



Visite commentée deux jeudis par mois à 15h sur réservation.



Dans le cadre de la biennale:

● Visites commentées de l’exposition temporaire le 26 mars à 15h30 et 18h30 et le 27 mars à 15h et 17h

● le musée le samedi 26 14h à 22h et le dimanche 27 mars sera ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Musée du Vieil Aix – Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence