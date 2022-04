CURIEUSES CONTRÉES – CANDÉEN Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

CURIEUSES CONTRÉES – CANDÉEN Candé, 22 avril 2022, Candé. CURIEUSES CONTRÉES – CANDÉEN Candé

2022-04-22 – 2022-04-23

Candé Maine-et-Loire 4 rendez-vous pour vivre 4 expériences secrètes et faire de curieuses rencontres…tout un programme. Culture, patrimoine échange seront les maîtres mots de cet évènement ouvert à tous !

Gratuit sur inscription En ce printemps, partez à la découverte des communes de Angrie, Loiré, Candé et Chazé-sur-Argos, les vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 accueilesc@sic-candeen.fr +33 2 41 94 19 40 4 rendez-vous pour vivre 4 expériences secrètes et faire de curieuses rencontres…tout un programme. Culture, patrimoine échange seront les maîtres mots de cet évènement ouvert à tous !

Gratuit sur inscription Candé

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Autres Lieu Candé Adresse Ville Candé lieuville Candé Departement Maine-et-Loire

Candé Candé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cande/

CURIEUSES CONTRÉES – CANDÉEN Candé 2022-04-22 was last modified: by CURIEUSES CONTRÉES – CANDÉEN Candé Candé 22 avril 2022 Candé maine-et-loire

Candé Maine-et-Loire