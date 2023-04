Curieuses comestibles

Curieuses comestibles, 14 juillet 2023, . , , Curieuses comestibles

2023-07-14 – 2023-07-14 . Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville