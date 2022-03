Curieuses comestibles Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Curieuses comestibles Sallenelles, 22 avril 2022, Sallenelles. Curieuses comestibles Sallenelles

2022-04-22 14:30:00 – 2022-04-22 16:30:00

Sallenelles Calvados Sallenelles Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 Sallenelles

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Conseil Départemental

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Sallenelles Adresse Ville Sallenelles lieuville Sallenelles Departement Calvados

Sallenelles Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Curieuses comestibles Sallenelles 2022-04-22 was last modified: by Curieuses comestibles Sallenelles Sallenelles 22 avril 2022 Calvados SALLENELLES

Sallenelles Calvados