Curieuses comestibles Maison de la nature et de l’estuaire

du vendredi 22 avril au vendredi 26 août à Maison de la nature et de l’estuaire

Salicorne, guimauve ou obione… Découvrez les usages culinaires des plantes sauvages pour une salade ou un plat chaud. Lors d’une courte promenade dans l’estuaire de l’Orne, initiez-vous à la reconnaissance des plantes sauvages, souvent méconnues, parfois mal aimées. Dès 8 ans. (2km/2h) – Niveau 1

Tarif enfant 2,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T16:30:00 2022-04-22T18:30:00;2022-07-15T16:30:00 2022-07-15T18:30:00;2022-07-29T16:30:00 2022-07-29T18:30:00;2022-08-12T16:30:00 2022-08-12T18:30:00;2022-08-26T16:30:00 2022-08-26T18:30:00

Détails Autres Lieu Maison de la nature et de l'estuaire Adresse 14121,SALLENELLES lieuville Maison de la nature et de l'estuaire

