Proposée par la Cie Les Anachroniques, Les Chemins Buissonniers, En Quête de Patrimoine & le FReDD. Visite conçue par l’association Femmes & Sciences et le CNRS, et adaptée par Sonia Moussay (historienne) et Sylvie Bruyère (comédienne). Nous vous invitons à un parcours théâtralisé en 6 étapes pour découvrir une douzaine de femmes scientifiques dont les noms pourraient être gravés sur des plaques de rue.

Inscription obligatoire dans la limité des places disponibles, rdv devant le café des Artistes

Nous vous invitons à un parcours théâtralisé en 6 étapes pour découvrir une douzaine de femmes scientifiques dont les noms pourraient être gravés sur des plaques de rue. Place de la Daurade Place de la Daurade 31000, Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

