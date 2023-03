Découverte d’un atelier de bijouterie et du métier de bijoutier Curieuse cabane Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Découverte d’un atelier de bijouterie et du métier de bijoutier Curieuse cabane, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère. Découverte d’un atelier de bijouterie et du métier de bijoutier 1 et 2 avril Curieuse cabane DECOUVERTE DU METIER DE BIJOUTIER

Je vous accueille dans mon atelier partagé « Curieuse cabane » .

A cette occasion, vous pourrez assiter à la : Présentation des outils de fabrication d’un bijoutier

Présentation des matières premières utilisées

Démonstration ponctuelle de la fabrication d’un bijou

Présentation de bijoux en argent laiton et gold filed Une illustratrice qui utilise la technique de la peinture à l’aquarelle et avec qui je partage l’atelier sera présente sur le week-end et pourra aussi vous parler de son travail. Curieuse cabane 15 côte Jacquemart 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « florescencebijoux@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063223209817 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Bijoux argent Bijouterie Florescence bijoux

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Curieuse cabane Adresse 15 côte Jacquemart 26100 Romans sur Isère Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Curieuse cabane Romans-sur-Isère

Curieuse cabane Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Découverte d’un atelier de bijouterie et du métier de bijoutier Curieuse cabane 2023-04-01 was last modified: by Découverte d’un atelier de bijouterie et du métier de bijoutier Curieuse cabane Curieuse cabane 1 avril 2023 Curieuse cabane Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme