CURGY S’AMUSE Curgy, 21 mai 2022, Curgy.

CURGY S’AMUSE Curgy

2022-05-21 – 2022-05-21

Curgy Saône-et-Loire Curgy

EUR Fête du village organisée par la Mairie de Curgy et les associations de la commune. Animations toute la journée : course de caisses à savon, manèges, jeux pour enfants, démonstration de danse country et zumba et un feu d’artifice.

fabienne.mairiecurgy@orange.fr +33 3 85 52 28 98 http://www.curgy.fr/

Fête du village organisée par la Mairie de Curgy et les associations de la commune. Animations toute la journée : course de caisses à savon, manèges, jeux pour enfants, démonstration de danse country et zumba et un feu d’artifice.

Curgy

dernière mise à jour : 2022-04-11 par