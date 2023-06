Ouverture pour la Chasse [ Festival de Saint-Céré ] Ensemble Sarbacanes – Ensemble à vents du XVIIe Curemonte, 7 août 2023, Curemonte.

Curemonte,Corrèze

Aux XVIIe et XVIIIesiècles, les compositeurs se livrent à des expérimentations de compositions de timbres inédites, en invitant dans la musique savante des instruments qui étaient jusqu’alors employés exclusivement dans la musique populaire ou cantonnés à un rôle fonctionnel délimité ( le cor de postillon, la trompe de chasse). Nous retrouvons cinq musiciens de Sarbacanes qui nous convient à ce programme d’ouvertures, de sonneries et de marches dans lequel ils continuent d’explorer – sur leurs instruments d’époque – les répertoires et les usages autour de l’ensemble à vents.

In the seventeenth and eighteenth centuries, composers experimented with new timbre compositions, inviting into the realm of learned music instruments that had hitherto been used exclusively in popular music or confined to a specific functional role (the postillion horn, the hunting horn). Five musicians from Sarbacanes invite you to join them for a program of overtures, chimes and marches, in which they continue to explore – on their period instruments – the repertoires and uses of wind ensembles

En los siglos XVII y XVIII, los compositores experimentaron con nuevas composiciones tímbricas, invitando al ámbito de la música culta a instrumentos que hasta entonces habían sido utilizados exclusivamente en la música popular o confinados a un papel funcional específico (el cuerno de postillón, el cuerno de caza). Cinco músicos de Sarbacanes nos invitan a acompañarles en un programa de oberturas, campanadas y marchas en el que siguen explorando -con sus instrumentos de época- los repertorios y usos del conjunto de viento

Im 17. und 18. Jahrhundert experimentierten die Komponisten mit neuen Klangfarben und luden Instrumente in die gelehrte Musik ein, die bis dahin ausschließlich in der Volksmusik verwendet wurden oder auf eine bestimmte Funktion beschränkt waren (Postillonhorn, Jagdhorn). Wir treffen fünf Musiker von Sarbacanes, die uns zu diesem Programm mit Ouvertüren, Klingeltönen und Märschen einladen, in dem sie – auf ihren historischen Instrumenten – das Repertoire und die Gebräuche rund um das Bläserensemble weiter erforschen

