Fête de la musique et des voisins, feu de la Saint-Jean à Curemonte Curemonte, 24 juin 2023, Curemonte.

Curemonte,Corrèze

Rando 8km ouverte à tous : départ à 18h du parking de Lesturgie (haut du village). Buvette sur place.

21h : Repas de chasse 12€ (réservation avant le 18/06 au 06 09 33 00 87)

23h : Feu de la Saint-Jean avec retraite aux flambeaux

Animation musicale avec scène ouverte à tous.

Samedi 2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8km hike open to all: starts at 6pm from the Lesturgie parking lot (top of village). Refreshment bar on site.

9pm: 12? hunting meal (book before 18/06 on 06 09 33 00 87)

11pm: Midsummer bonfire with torchlight procession

Musical entertainment with stage open to all

Marcha de 8 km abierta a todos: salida a las 18.00 h del aparcamiento de Lesturgie (parte alta del pueblo). Bar en el lugar.

21:00 h: comida de caza de 12 euros (reservar antes del 18/06 en el 06 09 33 00 87)

23.00 h: hoguera de San Juan con desfile de antorchas

Animación musical con un escenario abierto a todos

Wanderung 8km, offen für alle: Start um 18 Uhr vom Parkplatz Lesturgie (oberhalb des Dorfes). Getränke vor Ort.

21 Uhr: Jagdmahl 12? (Reservierung vor dem 18.06. unter 06 09 33 00 87)

23 Uhr: Johannisfeuer mit Fackelzug

Musikalische Unterhaltung mit offener Bühne für alle

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne