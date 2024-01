Chouettes et hiboux de chez nous Curel Curel, vendredi 22 mars 2024.

Chouettes et hiboux de chez nous Soirée découverte des rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) de notre région Vendredi 22 mars, 18h30 Curel

Chouettes et hiboux de chez nous.

La LPO Champagne-Ardenne et la commune de Curel (52) organisent le vendredi 22 mars une soirée pour découvrir les rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) qui fréquentent notre territoire. Cette soirée sera décomposée en deux temps:

– A 18h30 à la salle des fêtes de Curel. A l’aide d’un diaporama- commenté découvrez les principales espèces du territoire, leur biologie, leurs chants, les menaces qui pèsent sur elles, les actions qui peuvent être mises en place pour contribuer à leur préservation …

– A 20h30, au départ de la cour de la mairie, balade crépusculaire dans et aux abords du village pour tenter d’écouter l’Effraie des clochers ou la Chouette hulotte.

Prévoir chaussures et vêtement adaptés à la météo du jour Renseignements complémentaires et inscriptions au 03.26.72.54.47 (en semaine) et au 06.71.68.47.06 (en soirée et le week-end)

Curel 4 rue de la Mairie Curel 52300 Haute-Marne Grand Est

