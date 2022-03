CURE DE « THALASSOÉSIE » Puceul, 19 mars 2022, Puceul.

C’est le Printemps des poètes ! Des bleus à l’âme ! Le sourire à l’envers ! Le moral dans les chaussettes ! Que diriez-vous d’une cure de thalassoésie ? En soignant les maux du corps et de l’esprit avec les mots de la poésie, avec Elodie Retière et Rémi Lelong du Théâtre Cabines, la thalassoésie s’ invite tendrement et joyeusement dans nos vies.

PUCEUL > Bibliothèque Au Puits du Livre > 10h30 et 11h30

TREFFIEUX > Bibliothèque L’Arbre aux Livres> 15h30 et 16h30

Tout public à partir de 7 ans

Gratuit

Réservation conseillée

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Ce qui nous fait du bien : cure de « Thalassoésie » par le Théâtre Cabines

accueil-nozay@cc-nozay.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay-bibliotheques.fr/

