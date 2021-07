Nantes 5 Ponts Loire-Atlantique, Nantes Cure de Thalassoésie 5 Ponts Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cure de Thalassoésie 5 Ponts, 24 août 2021-24 août 2021, Nantes. 2021-08-24

Horaire : 16:30

Gratuit : oui Tout public Une ordonnance de bien-être pour petits et grands, le médecin va vous prescrire une cure de rire !Un spectacle régénérant qui soigne avec humour et légèreté les maux du corps et de l’esprit par les mots de la poésie. 5 Ponts 12 allée Nicole Girard-Mangin Île de Nantes Nantes

