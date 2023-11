Ateliers permaculture Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom, 11 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Samedi 11 novembre, de 13h30 à 16h30, à l’écolieu PAHA à Curcy-sur-Orne, nous proposons un atelier autour de la préservation des ressources, notamment à travers les toilettes sèches et le zéro déchet. Cet après-midi permettra de mettre en avant des pratiques, des idées pour concrétiser une réelle transition écologique. // Sur inscription jusqu’au vendredi 10/11 au 06 45 70 32 15 (Boris) / prix libre et conscient à partir de 40€ par personne. https://ecolieupaha.blogspot.com.

2023-11-11 16:30:00 fin : 2023-11-11 . .

Curcy-sur-Orne Ecolieu Paha

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Saturday November 11, from 1:30 to 4:30 pm, at the PAHA ecolieu in Curcy-sur-Orne, we’re offering a workshop on resource conservation, notably through dry toilets and zero waste. This afternoon will enable us to put forward practices and ideas to bring about a real ecological transition. // Please register by Friday 10/11 on 06 45 70 32 15 (Boris) / free and conscious price from 40? per person. https://ecolieupaha.blogspot.com

El sábado 11 de noviembre, de 13.30 a 16.30 horas, en el centro ecoambiental PAHA de Curcy-sur-Orne, organizamos un taller sobre la conservación de los recursos, centrado en los retretes secos y los residuos cero. Esta tarde será la ocasión de proponer prácticas e ideas para llevar a cabo una verdadera transición ecológica // Se ruega inscribirse antes del viernes 10/11 en el 06 45 70 32 15 (Boris) / precio libre y consciente a partir de 40 euros por persona. https://ecolieupaha.blogspot.com

Am Samstag, den 11. November, bieten wir von 13:30 bis 16:30 Uhr im PAHA Ecolieu in Curcy-sur-Orne einen Workshop zum Thema Ressourcenschonung an, insbesondere durch Trockentoiletten und Null-Abfall. An diesem Nachmittag werden Praktiken und Ideen für einen echten ökologischen Wandel vorgestellt // Anmeldung bis Freitag, den 10.11. unter 06 45 70 32 15 (Boris) / Preis frei und bewusst ab 40 ? pro Person. https://ecolieupaha.blogspot.com

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité