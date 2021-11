CURATED (BOOK)STORE Bigaignon, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 14 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

Jusqu’au 14 novembre, Bigaignon présente l’exposition Passé composé de Yannig Hedel. Un véritable trésor argentique flirtant avec l’abstraction, bouleverse les codes, se joue des échelles.

La première carte blanche est confiée à Marc Lenot, docteur en histoire de l’art, critique et expert en photographie, dont le curating de livres sera marqué par ses « recherches autour de la photographie expérimentale, de ces photographes qui ne respectent pas les règles, jouent avec l’appareil et affirment ainsi leur liberté ». Livres de collection, ouvrages en édition limitée, titres en cours d’édition ou épuisés depuis longtemps, chaque livre sera proposé à la vente à quelques exemplaires seulement.

On ne sait plus à quelle distance se trouve l’objet photographié. Les jeux d’ombre et de lumière déroutent le spectateur et l’enveloppent d’un sentiment onirique prodigieusement silencieux.

La galerie Bigaignon inaugure un nouvel espace à Paris le 30 septembre 2021, et créé un curated (book)store, une librairie d’un genre nouveau dont la toute première sélection a été confiée à Marc Lenot, critique d’art et grand collectionneur de livres de photographie. Le principe est de confier le commissariat à différentes personnalités – historiens, critiques, journalistes, institutionnels, artistes et même collectionneurs – qui, à tour de rôle auront carte blanche pour y présenter une liste d’ouvrages choisis qui leur sont chers, tous auteurs, toutes époques, toutes origines ou styles confondus, mais de ou sur la photographie.

Bigaignon 18 rue du Bourg-Tibourg Paris 75004

