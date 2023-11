SOIREE Théâtre « Pont de Viaur » Curan, 25 novembre 2023, Curan.

Curan,Aveyron

14h30 et 20h45 salle des fêtes « Pont de Viaur. Juin 1944 », pièce de théâtre tirée de faits réels. Le 29 juin 1944 Pont-de-Salars fut sauvé du massacre grâce au courage de son maire… Tarif journée 5 € /soirée 10€ (5 € – de 18 ans). 05 65 74 35 04.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 10 EUR.

Curan 12410 Aveyron Occitanie



2:30pm and 8:45pm salle des fêtes « Pont de Viaur. June 1944 », a play based on true events. On June 29, 1944, Pont-de-Salars was saved from massacre thanks to the courage of its mayor… Price 5? day/evening 10? (5? – under 18s). 05 65 74 35 04

14.30 h y 20.45 h Salle des Fêtes « Pont de Viaur. Junio de 1944 », obra basada en hechos reales. El 29 de junio de 1944, Pont-de-Salars se salvó de la masacre gracias al valor de su alcalde… Precio para el día 5? / noche 10? (5? – menores de 18 años). 05 65 74 35 04

14.30 Uhr und 20.45 Uhr Festsaal « Pont de Viaur. Juni 1944 », Theaterstück nach wahren Begebenheiten. Am 29. Juni 1944 wurde Pont-de-Salars dank des Mutes seines Bürgermeisters vor einem Massaker bewahrt… Tagespreis 5 ? / Abendpreis 10 ? (5 ? – unter 18 Jahren). 05 65 74 35 04

