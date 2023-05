Fête votive de Curan, 30 juin 2023, Curan.

Village et salle des fêtes. Animations, repas, bal et concours tout au long du week end, voir le détail du programme de la fête. Organisé par le comité des fêtes de Curan..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Curan 12410 Aveyron Occitanie



Village and village hall. Animations, meal, ball and contest throughout the weekend, see the detail of the program of the festival. Organized by the festival committee of Curan.

Aldea y sala de fiestas. Entretenimiento, comida, baile y concursos durante todo el fin de semana, véase el programa detallado del festival. Organizado por el comité de fiestas de Curan.

Dorf und Festsaal. Animationen, Mahlzeiten, Tanz und Wettbewerbe während des gesamten Wochenendes, siehe detailliertes Festprogramm. Organisiert vom Festkomitee von Curan.

Mise à jour le 2023-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU