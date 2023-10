Fêtes locales Cuqueron, 8 octobre 2023, Cuqueron.

Cuqueron,Pyrénées-Atlantiques

Messe à l’église Saint-Michel suivie de la cérémonie au monument aux morts.

A 12h Dégustation de Jurançon des domaines Cuqueronnais en musique avec la fanfare de l’ours.

14h30 Concert du groupe palois Ascese.

16h Concert Old and Furious.

18h Concert de Datcha Mandala.

20h Orchestre Miami..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mass at Saint-Michel church followed by ceremony at the war memorial.

12pm Tasting of Jurançon wines from the Cuqueronnais estates, with music by the Bear Band.

2:30 pm Concert by Palois band Ascese.

4pm Concert by Old and Furious.

6pm Concert by Datcha Mandala.

8pm Miami Orchestra.

Misa en la iglesia de Saint-Michel seguida de una ceremonia en el memorial de guerra.

12.00 Degustación de vinos de Jurançon de las fincas de Cuqueronnais, con música de la banda de música del Oso.

14.30 h Concierto de la banda local Ascese.

16.00 h Concierto de Old and Furious.

18.00 h Concierto de Datcha Mandala.

20.00 h Orquesta de Miami.

Messe in der Kirche Saint-Michel, gefolgt von der Zeremonie am Kriegsdenkmal.

Um 12 Uhr Verkostung von Jurançon aus den Weingütern Cuqueronnais bei Musik mit der Bärenkapelle.

14.30 Uhr Konzert der Band Ascese aus Palais.

16 Uhr Konzert Old and Furious.

18 Uhr Konzert von Datcha Mandala.

20 Uhr Orchester Miami.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Coeur de Béarn