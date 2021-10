Ecouen Musée national de la Renaissance Ecouen, Val-d'Oise Cuppaphile Musée national de la Renaissance Ecouen Catégories d’évènement: Ecouen

L’atelier propose la création de son catalogue de collectionneur de verrerie, en écho avec l’exposition Émailler le verre à la Renaissance. À partir d’une trame pré-dessinée, les participants conçoivent les pages de leur catalogue en jouant avec la transparence, la superposition et la composition. Ce système éditorial veut évoquer la transparence du matériau verre tout en invitant à la réflexion graphique. Pour concevoir les images à compléter, les participants peuvent dessiner et/ou coller des formes découpées dans du papier marbré qu’ils auront créé. Comme le verre qui se déforme et se forme à la chaleur à l’intérieur d’un moule ou sous l’effet du souffle dans la canne, les motifs de marbrure se déforment et se mélangent dans l’eau, sous l’action d’une tige en bois ou du souffle. Ces mélanges peuvent rappeler certaine fusion de couleurs sur des verreries.

gratuit sur inscription à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T16:00:00

