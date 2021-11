Cupid and Death théâtre municipal R. Devos, 19 mars 2022, Tourcoing.

Cupid and Death

théâtre municipal R. Devos, le samedi 19 mars 2022 à 17:00

Cupid and Death réinvente, en collaboration avec des artistes extraordinaires, ce style qu’était le “Masque” anglais du 17e siècle. Sébastien Daucé et les metteurs en scène Jos Houben et Emily Wilson s’emparent d’une pièce expérimentale née à une époque où les librettistes et les compositeurs testaient les eaux de l’opéra anglais. Un divertissement somptueux avec des chorégraphies raffinées et grotesques, des scènes allégoriques et comiques où se mélangent dieux, humains et animaux dans des intrigues improbables et absurdes.

6€ à 20€

Les dieux Cupidon et La Mort logent dans la même auberge et retrouvent leurs flèches échangées à leur insu par les chambellans… C’est le chaos !

théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord



