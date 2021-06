Massy Opéra de Massy Essonne, Massy CUPID AND DEATH Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

CUPID AND DEATH

du vendredi 11 février 2022 au samedi 12 février 2022 à Opéra de Massy

La composition de la musique est attribuée à Christopher Gibbons (1615-1676) et Matthew Locke (1621/3-1677), dont les compositions colorées ne sont pas sans influence sur le travail d’Henry Purcell et ses contemporains.Le livret de Shirley, qui se base sur les fables d’Aesop, rapporte l’histoire des dieux Cupidon et La Mort qui, logeant dans la même auberge, voient leurs arcs échangés par Chamberlain, ce qui résulte en un chaos total. Le monde sans dessus dessous révèle une Nature horrifique remplies d’événements grotesques : alors que les jeunes amants défaillent, les sages tombent éperdument amoureux et les ennemis jurés se tombent dans les bras. Finalement, le dieu Mercure descend du paradis pour rétablir l’ordre terrestre. Il punit Cupidon et La Mort et guide la Nature jusqu’au paradis, où les amants occis résident dorénavant en pleine harmonie.

Tarifs: de 23€ à 46€

L'un des drames musicaux les plus intrigants de l'Angleterre du XVIIe siècle.

