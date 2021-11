Cupid and Death Caen, 10 novembre 2021, Caen.

Cupid and Death Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2021-11-10 20:00:00 – 2021-11-10 22:00:00 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados

Ciel ! Les flèches de Cupidon et celles de la Mort ont été échangées. Ici-bas, rien ne va plus ! De jeunes amants se meurent tandis que les ennemis jurés s’étreignent et que les vieillards tombent amoureux. Un désordre loufoque que la Nature contemple, totalement horrifiée !

Ce masque – genre hybride typiquement anglais mêlant musiques, danses, textes parlés et chantés – est l’un des plus intrigants de l’Angleterre du XVIIe siècle. Et surtout le seul dont les textes de James Shirley et la partition de Matthew Locke et Christopher Gibbons nous sont parvenus dans leur intégralité. Un joyau baroque rare et inclassable, comme les affectionne Sébastien Daucé, chef en résidence au théâtre de Caen avec son ensemble Correspondances. Il en explore ici toute la modernité.

Inspirée d’une fable d’Ésope, son intrigue insolite, raffinée et burlesque à la fois, se prête parfaitement à la relecture moderne du tandem Jos Houben/Emily Wilson, rodés au théâtre de création, visuel et corporel. Mime renommé à l’international, Jos Houben s’est déjà produit à trois reprises sur la scène du théâtre de Caen : pour Répertoire, Citizen Jobs et L’Art du rire.

Créée sur son plateau, cette nouvelle production du théâtre de Caen est l’un des grands temps forts de sa saison 21/22.

Retrouvez les coulisses de la création sur le site du théâtre.

+33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

