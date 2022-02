CunninLynguists + Sadistik Paul B, 21 mai 2022, Massy.

CunninLynguists + Sadistik

Paul B, le samedi 21 mai à 20:30

Déjà 7 ans depuis le passage de CunninLynguists sur la scène de Paul B ! Après cinq albums et autant de mixtapes, les trois complices, Deacon the Villain, Natti (rappeurs) et Kno (producteur) reviennent cette fois avec les nouvelles compositions qui devraient constituer leur 6ème opus. Tout droit venu du sud des Etats-Unis (Kentucky et Géorgie), ce trio de linguistes (lynguists) rusés (cunning) porte fort bien son nom et s’inscrit dans la droite ligne de la mouvance du rap underground du sud (Dirty South). Côté rap, chaque titre est l’occasion de manier des flows d’une dextérité rare au service de textes rigolards et conscients où les jeux de mots frappent plus que les punchlines ! Côté mélodique, le tout est toujours servi sur des productions aux samples audacieux et aux scratchs virtuoses… Les CunninLynguists n’hésitent pas à repousser les frontières du hip-hop en explorant les sonorités (classique, funk, vocoder, spoken word) à l’image des grands DJs des années 80-90 tels que Grandmaster Flash ou Afrika Bambaataa, et se démarquent par un sens du verbe inimitable, bien plus proches plus du hip-hop expérimental que du gangsta rap. Un pur plaisir linguistique… et un véritable choc scénique ! Pour ouvrir cette soirée, découvrez le cloud rap de Sadistik. Déjà croisé sur d’excellentes collaborations avec le producteur Kno, le rappeur de Seattle propose un univers peu commun dans milieu du hip-hop américain, entre rap mélancolique et trap nerveuse.

tarif plein 18€ / tarif réduit 16€ / tarif abonné 12€

hip-hop

Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:30:00