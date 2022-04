Cunninlynguists Le Molotov, 24 mai 2022, Marseille.

CunninLynguists est un groupe de hip-hop américain, originaire de Lexington, dans le Kentucky et d’Atlanta, en Géorgie. Le groupe se compose actuellement de Deacon the Villain, Kno, et Natti. Le premier LP du groupe, Will Rap for Food, est publié en octobre 2001, et décrit par Pitchfork comme « un début solide, accessible, rempli de rimes intelligentes et d’une production hautement bien construite ». À cette période, le groupe réfléchit à un nom qui ferait rire l’auditeur et lui montrerait que leur musique n’est pas sérieuse contrairement aux idées reçues. Le style musical des CunninLynguists possède une particularité qui se fait de nos jours de plus en plus rare dans le monde du hip-hop « commercial », leur musique est bien plus proche du hip-hop expérimental que du gangsta rap prédominant depuis la fin des années 1990. Leurs expérimentations musicales variées (inclusion de samples de musique classique, de funk, « vocodage » ou « pitchage » des voix, spoken word…) associées à des techniques de DJing old school (le scratch notamment) très marquées « années 1990 » ainsi que la polysémie de leurs textes bien plus axés sur les jeux de mots et les doubles sens que sur la célébration d’un style de vie dit « de pimp » en fait l’antithèse d’un groupe « bling-bling », mais les rapproche de la tradition des grands DJs expérimentateurs de nouvelles sonorités dans les années 1980 et 1990 tels que Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa ou encore les Invisibl Skratch Piklz, groupes de turntablists notoires (plus récemment), et de manière plus radicale, ce genre est exploré par des artistes comme RJD2. Par ailleurs, il est notable qu’eux-mêmes cherchent à éviter de rendre leur musique trop clairement commerciale (ils s’en défendent notamment sur le disque Will Rap for Food) et tentent plutôt de se démarquer dans leurs paroles des thèmes violents à la gloire de la réussite personnelle et sociale souvent abordés par leurs confrères. On pourrait ainsi les situer dans la droite ligne de la mouvance du rap underground du sud (Dirty South). cunninlynguists.com [https://youtu.be/TYv8JXxyQ28](https://youtu.be/TYv8JXxyQ28)

