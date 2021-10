Paris New Morning île de France, Paris CUNIOT KUARTET KLEZMER • New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME ⭐ CUNIOT KUARTET KLEZMER [ Klezmer ] CUNIOT KUARTET KLEZMER Direction artistique : Yom Piano, Denis Cuniot Bruno Girard, violon, Benoît Giffard, tapan et percussions Naomi Mabanda, violoncelle Un répertoire KLEZMER rempli de tendresses et délicatesses. Une traversée de mélodies YIDDISH et KLEZMER inspirées par l’Histoire, interprétées et re-créées par une formation où les cordes, violon et violoncelle, dialoguent entre elles et se marient avec tous les modes de jeux de Denis Cuniot, Un concert où la nostalgie est envahie et dépassée par les rythmes tsiganes et klezmer des Balkans portés par le tapan, Une création où le groove de la percussion et les sonorités classiques des cordes permettent au piano de Denis Cuniot d’être plus « libre » que jamais, Une friandise (zisvarg) yiddisho-klezmer ! _____________________________________ INFOS PRATIQUES New Morning 7/9 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com Concerts -> Musiques du Monde New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/1022889715229148/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concerts -> Musiques du Monde Musique

