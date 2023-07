Vide grenier Cunèges, 23 juillet 2023, Cunèges.

Cunèges,Dordogne

Un vide grenier est organisé à Cunèges.

Vous retrouverez sur place une buvette ainsi que de la restauration avec Croq Pizza.

Retrouvez toutes les modalités d’inscription dans la rubrique « Plus d’informations »..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Cunèges 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A garage sale is organized in Cunèges.

You’ll find a refreshment stall on site, as well as food and drink with Croq Pizza.

For full details of how to register, see « More information ».

Se organiza una venta de garaje en Cunèges.

Habrá un puesto de refrescos in situ, así como comida y bebida con Croq Pizza.

Para más detalles sobre cómo inscribirse, consulte « Más información ».

In Cunèges wird ein Flohmarkt organisiert.

Sie finden vor Ort einen Getränkestand sowie Verpflegung mit Croq Pizza.

Alle Anmeldemodalitäten finden Sie in der Rubrik « Weitere Informationen ».

Mise à jour le 2023-07-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides