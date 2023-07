Concours de pétanque Cunèges, 14 juillet 2023, Cunèges.

Cunèges,Dordogne

Organisé par le Club de Pétanque de Cunèges.

Modalités d’inscription:

-Inscription avant le 10 juillet de préférence par mail

-Inscription idéalement par équipe de 2 ou de 3

-Si vous ne trouvez pas de partenaire d’équipe, vous pouvez vous inscrire en tant qu’individus, vous serez alors attribué à une autre personne ou à une équipe de 2.

Pensez à apporter vos boules.

Convivialité assurée !!

PARTICIPATION GRATUITE ET SUR INSCRIPTION.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Cunèges 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Club de Pétanque de Cunèges.

How to register:

-Registration before July 10, preferably by e-mail

-Registration ideally in teams of 2 or 3

-If you can’t find a team partner, you can register as an individual, in which case you will be assigned to another person or a team of 2.

Remember to bring your own balls.

Conviviality guaranteed!

FREE PARTICIPATION AND REGISTRATION

Organizado por el Club de Petanca de Cunèges.

Cómo inscribirse:

-Inscripción antes del 10 de julio, preferentemente por correo electrónico

-Inscripción idealmente en equipos de 2 o 3 personas

-Si no encuentra compañero de equipo, puede inscribirse a título individual, en cuyo caso se le asignará a otra persona o a un equipo de 2.

No olvide traer su petanca.

¡Convivencia garantizada!

LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA Y REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA

Organisiert vom Club de Pétanque de Cunèges.

Modalitäten für die Anmeldung:

-Anmeldung vor dem 10. Juli, am besten per E-Mail

-Anmeldung idealerweise in Zweier- oder Dreierteams

-Wenn Sie keinen Teampartner finden, können Sie sich auch als Einzelperson anmelden, Sie werden dann einer anderen Person oder einem Zweierteam zugeteilt.

Denken Sie daran, Ihre eigenen Bälle mitzubringen.

Geselligkeit garantiert!!

TEILNAHME KOSTENLOS UND NACH ANMELDUNG

Mise à jour le 2023-07-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides