LES VISITES GUIDÉES DE LA PRIEURALE DE CUNAULT Cunault Gennes-Val-de-Loire, 13 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Hervé Chaudron, guide accompagnateur, vous mène au travers de l’histoire de la prieurale, ses chapiteaux, ses fresques, son mobilier, son orgue..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Cunault Place Victor Dialand

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Hervé Chaudron, guide, leads you through the history of the priory, its capitals, its frescoes, its furniture, its organ.

El guía Hervé Chaudron le llevará a través de la historia del priorato, sus capiteles, frescos, mobiliario y órgano.

Der begleitende Fremdenführer Hervé Chaudron führt Sie durch die Geschichte der Prioratskirche, ihre Kapitelle, Fresken, Möbel und ihre Orgel.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire