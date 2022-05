Cumbia Ya ! Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Cumbia Ya ! Studio de l’Ermitage, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 21h30 à 23h59

. payant Prévente : 14 EUR Sur Place – Tarif unique : 17 EUR

Bal Colombien Ravis de renouer avec leur public, les onze musiciens vous invitent à faire la fête avec eux. Venus de différents univers musicaux, ils vous emmèneront ailleurs, là où il fait bon vivre et au bon rythme. Un retour qui s’annonce bien chaud, à se demander comment on a pu survivre à une telle pénurie d’émotions ! Ainsi s’ouvre officiellement une nouvelle fois le cycle de « Sábados de porro » avec Cumbia Ya ! Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

