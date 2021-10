Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris CUMBIA YA ! Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CUMBIA YA ! Studio de l’Ermitage, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

BAL COLOMBIEN Après cette période bien sombre, voilà que les conditions sont de nouveau réunies pour que Cumbia Ya ! revienne enfin au Studio de l’Ermitage ! Après ce break, premier en presque vingt ans de programmation, comment s’empêcher de danser sur une musique de la sorte ? Ravis de renouer avec leur public, les musiciens de Cumbia Ya ! vous retrouvent pour faire la fête. Un retour qui s’annonce bien chaud, à se demander comment on a pu survivre à une telle pénurie d’émotions ! Cumbia Ya ! et ses onze musiciens, venus de différents univers musicaux, vous emmènent ailleurs, là où il fait bon vivre et au rythme qu’il nous faut. Ainsi s’ouvre donc officiellement une nouvelle fois, le cycle de « Sábados de porro » avec CUMBIA YA ! Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020 Contact : Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/cumbia-ya-!-44 https://www.facebook.com/people/Cumbia-Ya/100063774907515/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-11-06T20:30:00+01:00_2021-11-06T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 Rue de l'Ermitage Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris