Paris Studio de l'Ermitage Paris CUMBIA YA ! Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

CUMBIA YA ! Studio de l’Ermitage, 6 novembre 2021, Paris. CUMBIA YA !

Studio de l’Ermitage, le samedi 6 novembre à 20:30

Ravis de renouer avec leur public, les onze musiciens vous invitent à faire la fête avec eux. Venus de différents univers musicaux, ils vous emmèneront ailleurs, là où il fait bon vivre et au bon rythme. Un retour qui s’annonce bien chaud, à se demander comment on a pu survivre à une telle pénurie d’émotions ! Après ce break, premier en presque vingt ans de programmation, comment s’empêcher de venir danser sur une musique de la sorte ? Ainsi s’ouvre officiellement une nouvelle fois le cycle de “Sábados de porro” !

Prévente – 13€

Après cette période bien sombre, voilà que les conditions sont de nouveau réunies pour que Cumbia Ya ! revienne enfin au Studio de l’Ermitage ! Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris